Governador pode esperar pressão, avisa o MST

De acordo com o MST, o objetivo é recuperar o "tempo perdido" durante a gestão Serra. "Alckmin é mais aberto ao diálogo do que o antecessor, mas não podemos ficar esperando que ele nos receba. Vamos fazer pressão", disse Clédson Mendes, da direção estadual do movimento.

O grupo que ocupou a frente do Itesp exigia a liberação da Fazenda Nazaré, em Marabá Paulista, e dos 92 mil hectares do chamado 15º Perímetro para assentamento. O Itesp disse que o governo ainda não tem a posse das terras. Os sem-terra saíram no fim do dia. / JOSÉ MARIA TOMAZELA e SANDRO VILLAR, ESPECIAL PARA O ESTADO