Governador recebe MST e ocupação na Bahia tem fim

Segundo líderes do MST, a proposta do governo, de instalar mais escolas e fortalecer a assistência técnica nos assentamentos, além de negociar com o Incra mais verbas para a reforma agrária, foi considerada positiva.

A ocupação da área administrativa provocou polêmica, sobretudo por causa da decisão do governo de doar 600 quilos de carne por dia aos sem-terra, além de oferecer banheiros químicos. A ação foi contestada no Ministério Público Estadual, que também abriu processo para apurar sua legalidade.