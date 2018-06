Governador reeleito de MT anuncia cortes

De olho na Lei de Responsabilidade Fiscal, o governador disse que determinou aos seus secretários que reduzam gastos e cortem despesas para que o governo consiga chegar ao fim do ano com as contas em dia.

Segundo o governo, haverá cortes na locação de veículos, nas verbas de custeio e até mesmo em cargos comissionados. "Pedi aos secretários atenção redobrada no restante do ano para conseguirmos fechar o quadriênio dentro do que determina a lei", disse.

De acordo com o governo, as dificuldades são orçamentárias. Nos anos anteriores sempre havia um crescimento da arrecadação em torno de 10% acima do orçamento, o que não aconteceu este ano. "Se não há dinheiro novo não há orçamento", disse o chefe da Casa Civil, Eder de Moraes.