Governador tenta se justificar com Aloysio

"O diretório estadual optou por dar prioridade às lideranças regionais", disse Alckmin, alegando ainda que a propaganda foi reduzida à metade por causa de uma punição da Justiça Eleitoral e não houve tempo suficiente para contemplar todos.

Na tentativa de reconciliação, Alckmin elogiou Aloysio e disse que ele é presença "permanente" nas atividades de seu governo. "É um dos melhores senadores do Brasil", disse. O imbróglio, porém, só deverá ser consertado na próxima propaganda. "No próximo (programa) todos estarão incluídos, prestigiados e participando do horário do PSDB."

São quatro as peças publicitárias do PSDB paulista que causaram a indignação do senador. Em três delas, aparece apenas o governador comentando os projetos sociais, educacionais, de geração de emprego e de transportes do governo do Estado. Em outra, os astros são o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente do PSDB estadual, deputado Pedro Tobias.

"Há quase uma década sem representação no Senado, o PSDB paulista me ignorou na propaganda", disse Aloysio no microblog. "A propaganda do PSDB ignora também o líder político com a trajetória e o prestígio popular de José Serra."

O presidente do PSDB, deputado Sergio Guerra (PE), disse ontem não haver mal-estar entre Aloysio e Alckmin. "Conversei com o senador, não tem isso", declarou Guerra, para quem "está tudo sob controle".