Governadora deve ter maioria na Assembleia

A governadora eleita do Rio Grande do Norte Rosalba Ciarlini (DEM) deve iniciar o mandato em 2011 com pelo menos 14 dos 24 deputados estaduais integrando a bancada de sustentação do governo. Ela já conta com o apoio integral do PMN, DEM, PV, PSDB e de parte do PMDB. A soma, por enquanto, aponta para 13 parlamentares aliados. O PMDB, legenda com o maior número de parlamentares eleitos, permanece indefinido quanto ao posicionamento no âmbito da Assembleia Legislativa.