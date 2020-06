Governadora do RN pede investigação rigorosa de morte de jovem

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), afirmou que entrou em contato com a delegada-geral da Polícia Civil do Estado, Ana Cláudia Saraiva Gomes, e determinou que a morte de Giovanne Gabriel de Souza Gomes, de 18 anos, seja investigada com todo o “rigor”.

Fátima escreveu em sua conta no Twitter neste domingo, 14. “Falei com Priscila, mãe do menino Gabriel, um jovem do bairro Guarapes que estava desaparecido desde o último dia 4 e cujo corpo foi encontrado hoje, infelizmente sem vida.”

Leia Também Caso Miguel: manicure que atendia patroa dá depoimento à polícia

A governadora ainda acrescentou, direcionando a mensagem à mãe do jovem: “As providências estão sendo tomadas, querida Priscila, para que outros garotos, como Gabriel, não nos deixem de forma tão trágica, em tenra idade. Todo o empenho da PC (Polícia Civil) para que possamos ir a fundo e que o (s) culpado (s) sejam exemplarmente punidos.”

Falei com Priscila, mãe do menino Gabriel, um jovem do bairro Guarapes que estava desaparecido desde o último dia 4 e cujo corpo foi encontrado hoje, infelizmente sem vida. Expressei minha indignação e minha solidariedade à família e aos amigos de Gabriel.#VidasNegrasImportam — Fátima Bezerra (@fatimabezerra) June 14, 2020

Gabriel foi visto pela última vez na manhã do dia 5 de junho, quando saiu de casa, de bicicleta, em direção à casa da namorada, que estava fazendo aniversário naquele dia. Segundo a mãe de Gabriel, Priscila Souza, o garoto era acostumado a fazer o trajeto do Guarapes, bairro onde morava na Zona Norte de Natal, até Parnamirim, cidade da região metropolitana da capital em que a namorada mora. "Eles tinham combinado de ele ir, mas ela disse que ele não chegou lá. Mandou mensagem às 6h38 perguntando por ele e eu disse que ele tinha saído de casa às 5h30", disse Priscila. O garoto levaria normalmente 1 hora e 20 minutos para chegar até lá. Ao meio-dia, a mãe recebeu uma nova mensagem da namorada de Gabriel perguntando se ele havia voltado para casa. Foi aí que a busca de Priscila, dos familiares e vizinhos começou.

"Liguei para ele, mas estava dando desligado. A namorada disse que ele mandou uma mensagem às 7h59 dizendo 'estou chegando', mas não chegou", conta Priscila.