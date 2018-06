Governadora transfere comando de penitenciária durante tumulto de presos PORTO ALEGRE - Um grupo de cerca de cem presos provocou um tumulto dentro da Penitenciária Regional de Caxias do Sul quase ao mesmo tempo em que a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), participava de uma cerimônia no pátio externo, nesta quinta-feira.