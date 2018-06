Governadores buscam secretários na inteligência da PF Nos Estados, a preocupação com os assuntos de inteligência não é diferente. Hoje, 12 governadores contam com quadros da Polícia Federal para comandar a segurança pública estadual. Quase todos os titulares chefiaram ou tiveram passagem pela Divisão de Inteligência. O objetivo alegado é reforçar o caráter técnico da atuação policial, livre das influências políticas locais, e absorver o know how da instituição no combate à corrupção, ao crime organizado e ao narcotráfico. Atualmente, 120 policiais federais estão cedidos aos Estados e órgãos públicos diversos.