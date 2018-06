Governistas vão tentar manter comando da Casa O PMDB tentará a todo custo manter a presidência do Senado, hoje ocupada por José Sarney (PMDB). Ele próprio pode tentar a reeleição, mas, com problemas de saúde, poderá acabar abrindo mão do posto. Nesse caso, há outros candidatos dentro da legenda, como Renan Calheiros (PMDB-AL) e Garibaldi Alves (PMDB-RN), ambos ex-presidentes do Senado.