Governo anuncia medidas para beneficiar policiais O governo paulista anuncia hoje um conjunto de medidas para valorizar os policiais do Estado de São Paulo. Uma das ações é o lançamento do Programa de Moradias, que vai oferecer financiamento para que os policiais possam adquirir a casa própria. Eles também passarão a receber uma cesta com 41 tipos de medicamentos e terão uma linha de crédito na Nossa Caixa para financiar a compra de bens como, por exemplo, computador e automóvel. Além disso, estão sendo retomados hoje os trabalhos de reforma e ampliação do Hospital da Polícia Militar, cujas obras estavam paralisadas desde 1994. A unidade de saúde atenderá todos os PMs e, eventualmente, policiais civis e a comunidade em geral. Essas medidas foram anunciadas pelo governador Geraldo Alckmin, no Hospital da PM, no bairro do Tucuruvi. O secretário da Segurança Pública, Marco Vinicio Petrelluzzi, afirmou que estas ações são uma conquista da Polícia de São Paulo. ?São medidas que visam valorizar estes funcionários que muitas vezes dão suas vidas em defesa de todos nós.? O secretário informou que, com este conjunto de medidas, o Governo do Estado já está cumprindo parte do que foi discutido durante a campanha salarial dos policiais, no último mês de agosto. O governador também autorizou hoje a abertura de concurso público para a contratação de quatro mil Guardas de Muralha.