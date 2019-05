Governo autoriza contratação de mais de mil candidatos para PF

O governo federal autorizou a contratação de mais de mil candidatos aprovados em concurso público da Polícia Federal (PF). Decreto foi publicado no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 24.

Ao todo 1.047 aprovados deverão ser contratados. Destes, 500 já estavam originalmente previstos no concurso. Dentre os 547, aprovados a mais pelo governo, 169 são delegados da PF.

O decreto ainda informa que o provimento dos cargos está condicionado à “declaração do ordenador de despesa sobre a adequação orçamentária e financeira da nova despesa com a Lei Orçamentária Anual e a sua compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, demonstrada a origem dos recursos a serem utilizados”.

No dia 14 de abril, o presidente Jair Bolsonaro havia anunciado no Twitter que o objetivo da contratação era "compor gradativamente o quadro de inteligência, como no trabalho da Lava Jato".