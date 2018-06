Governo brasileiro analisa assistência para famílias de vítimas do voo 447

BRASÍLIA - O ministro das Relações Exteriores, Antonio Patriota, disse nesta sexta-feira, 11, que o governo brasileiro está em contato permanente com as autoridades da França para definir sobre a assistência que deverá ser prestada às famílias das vítimas do acidente com o voo Rio-Paris da Air France - cuja aeronave caiu no mar em 31 de maio de 2009. As 228 pessoas a bordo morreram.

O Itamaraty confirmou que 18 dos 103 corpos identificados são de brasileiros. "Estamos cooperando com a França desde o início, mas por enquanto não tenho detalhes técnicos adicionais", disse o chanceler. "Estamos analisando para verificar como pode ser essa assistência", completou.

No dia 7, as autoridades francesas informaram que não foi possível identificar apenas um corpo dos 104 recuperados. O trabalho de retirada dos corpos do fundo do mar foi feito em várias etapas e a última foi encerrada há alguns meses. De acordo com a perícia francesa, os restos mortais das vítimas incluem ossos como o fêmur, o que facilita a identificação.

Estavam no voo da Air France, de número 447, pessoas de 32 nacionalidades. Logo após o acidente, 50 corpos foram retirados do mar por militares do Brasil e da França. Em seguida, esses corpos foram identificados. Desse total, 20 eram de brasileiros.

As causas do acidente ainda são investigadas. A expectativa é que as autoridades francesas, responsáveis pelo trabalho, publiquem um relatório técnico em junho de 2012. Porém, o assunto levanta várias especulações - de falha humana a problemas técnicos.