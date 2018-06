Governo busca novo nome para futura pasta de aviação Contrariada com a demora do economista Rossano Maranhão em se desvencilhar de suas funções na presidência do Banco Safra para assumir a futura Secretaria de Aviação Civil, a presidente Dilma Rousseff determinou que seus auxiliares saiam a procura de outro executivo no mercado. A pasta vai administrar o déficit de infraestrutura nos aeroportos, principal gargalo para a Copa do Mundo de 2014.