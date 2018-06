Governo de SC decreta luto por acidente que matou 26 em rodovia

SÃO PAULO - O governo de Santa Catarina decretou luto oficial de três dias e manifestou solidariedade e condolência às famílias das 26 vítimas do acidente ocorrido na BR-282, na localidade de Santo Expedido, em São Miguel do Oeste, na madrugada deste sábado, 5.

De acordo com nota distribuída pelo governo do Estado, para o atendimento aos familiares das vítimas e aos envolvidos no acidente e que se encontram hospitalizados, foi formada uma equipe de assistência social e psicológica. Também foram deslocados, por volta das 12h deste sábado, de Florianópolis para a região, três profissionais do Instituto Médico Legal, no intuito de agilizar os procedimentos burocráticos para a liberação dos corpos.

O Governo Santa Catarina esteve em contato com o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, para prestar o atendimento em conjunto aos envolvidos do acidente, todos procedentes do Rio Grande do Sul.

As cidades de Santo Cristo e Santa Rosa (RS), de onde saíram os passageiros que estavam no ônibus de turismo, ficam a aproximadamente 5 horas do local onde aconteceu o acidente. A colisão frontal aconteceu por volta das 3h15, logo depois de uma curva, entre um caminhão bi-trem, que transportava pranchas de madeira, e um ônibus de turismo da empresa Nyland, que levava 47 passageiros em excursão para Marechal Cândido Rondon, no Paraná.