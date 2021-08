Governo de SP anuncia criação de casas para apoio social e profissional de mulheres

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta segunda-feira, 23, a implantação de 20 espaços de apoio social e formação empreendedora para mulheres no Estado de São Paulo. A medida faz parte do programa Casa da Mulher, que promoverá também atividades de formação online a partir de setembro.

Os espaços serão implantados em 16 regiões administrativas do Estado, por meio de convênio com os municípios. Segundo o governo, o investimento será de cerca de R$ 14,5 milhões para a construção e infraestrutura, com R$ 725 mil para cada unidade.

Entre os serviços oferecidos, estão também suporte psicológico, jurídico e social. A estrutura incluirá instalações para cursos e conferências, salas de atendimento, brinquedoteca, área de gastronomia e outros espaços. O programa é voltado a adolescentes e mulheres com 14 anos ou mais.

De acordo com Doria, as unidades serão entregues nos próximos 12 meses. Elas ofertarão 11 mil vagas presenciais e virtuais para cursos de formação continuada em tecnologia.

“Nessa primeira etapa, o objetivo é ajudar mulheres, que foram tão impactadas na pandemia e migraram para o empreendedorismo por necessidade”, destacou a secretária estadual de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

Em coletiva, o governador paulista ainda respondeu a um jornalista sobre uma aglomeração de pessoas no evento. Segundo ele, o Estado está fora da quarentena e, portanto, está permitido que pessoas circulem livremente, desde que utilizem máscaras.

Antes disso, Doria havia discursado no evento, destacando ações e intenções de seu governo, incluindo a implantação de um espaço da Delegacia de Defesa da Mulher em todas as delegacias. Durante a declaração, um homem chegou a ir ao microfone e puxar a fala “Esse é o nosso presidente”. O governador deve disputar as prévias para pré-candidatura do PSDB à presidência do País.

Governadores vão aderir ao ‘carbono neutro’’ até 2050, diz Doria

Na coletiva de lançamento do Casa da Mulher, Doria também comentou sobre a reunião do Fórum de Governadores realizada na manhã desta segunda-feira. Segundo ele, um dos pontos acordados é a adoção de uma política de carbono neutro até 2050, nos moldes do Acordo de Paris, e a criação de um consórcio chamado Brasil Verde, que visa atrair recursos estrangeiros.

A coordenação seria do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), com a formatação das características do consórcio ao longo de setembro. Ainda de acordo com Doria, 24 unidades federativas estavam representadas na reunião.