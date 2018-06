Governo de SP aposta em Jobim

O governo de São Paulo aposta suas fichas no novo ministro da Defesa, Nelson Jobim. Na reunião da sexta-feira no Palácio dos Bandeirantes, o governador José Serra chamou para a reunião com o sucessor de Waldir Pires a cúpula do empresariado paulista: os presidentes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, da Federação do Comércio de São Paulo (Fecomércio), Abram Sjazman, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Alencar Burti, e do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Josué Gomes da Silva, além de um representante do Grupo Ultra, Paulo Cunha. Ouviram com atenção os planos de melhorias dos aeroportos elaborada pelo professor Nicolau Fares Gualda, do Departamento de Engenharia de Transportes da Universidade de São Paulo (USP). Gualda falou da construção de um terminal e da terceira pista de Cumbica, da ampliação de Viracopos e da descentralização da aviação para o interior. Mas quase nada sobre a construção de um terceiro aeroporto na região metropolitana. "A construção não está sendo discutida agora", falou Jobim. "O ministro é firme em sua posição", disse um integrante da mesa. Após o encontro, Serra anunciou que a pauta teve nove itens. O 8º é uma crítica à idéia do novo aeroporto. O governador cita possíveis problemas ambientais. Nesta semana, o procurador-geral do Estado, Rodrigo Pinho, procurou a imprensa para falar sobre o tema. Apesar de a afirmação de Jobim contrariar declarações de Dilma Rousseff, sua indicação por Luiz Inácio Lula da Silva é tida no PT e no PSDB como boa para neutralizar críticas à crise aérea. Jobim tem Serra como seu padrinho de casamento. Assim que recebeu o convite para assumir a Defesa, Jobim ligou para Serra. Dois dias depois, já havia a reunião marcada com o governador. As alas mais à esquerda do PT não vêem a indicação com bons olhos.