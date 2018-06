Governo decreta luto oficial de 3 dias

SÃO PAULO - O governo do Pernambuco decretou nesta quarta-feira, 13, luto oficial de três dias em memórias às vítimas do desastre aéreo que deixou 16 mortos, no Recife, nesta manhã.

O governador Eduardo Campos (PSB), disse que aguarda a divulgação da lista de passageiros do bimotor que caiu nesta quarta-feira, 13, no Recife, para dar apoio aos familiares das vítimas no que seja necessário.

A lista com os nomes das vítimas deve ser divulgada nesta tarde. Para acompanhar e agilizar o processo, o governador designou o secretário de Defesa Social, Wilson Damásio, que está no Aeroporto Internacional dos Guararapes, atuando junto com a Polícia Federal e a Infraero.

A aeronave, um bimotor L-410 que pertence à empresa Noar Linhas Aéreas, caiu num terreno baldio perto de Boa Viagem. De acordo com a Infraero, a aeronave deixou o Aeroporto Internacional dos Guararapes às 6h50 com destino a Mossoró, no Rio Grande do Norte, faria uma escala em Natal.

Em entrevista à emissoras de rádio do Recife nesta manhã, o governador garantiu todo o apoio necessário aos parentes dos passageiros do bimotor. "É um momento de pesar. Aproveito para transmitir às famílias das vítimas os meus sentimentos", lamentou Eduardo, que designou o secretário de Defesa Social, Wilson Damázio, para atuar em parceria com a Polícia Federal e a Infraero.

Atualizada às 13h25