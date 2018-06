Governo deve trocar direção da P2 de Venceslau O governo estadual pretende mudar a diretoria da Penitenciária 2 de Presidente Venceslau, no oeste do Estado, onde está recolhida a liderança do Primeiro Comando da Capital. O atual diretor-geral, Paulo César Coutinho, deverá deixar o cargo nesta semana. O nome mais cotado para substitui-lo é o de Luís Fernando Negrão Bizzoto, atual diretor da Penitenciária 1 de Avaré. O motivo da troca seria a entrada de esfihas recheadas com telefones celulares para presos do PCC. Nenhum passou pelo detector de metal. Coutinho deve assumir a direção da P1 de Avaré. O clima em Venceslau continua tenso. Na última sexta-feira, um dos celulares foi encontrado numa cela do raio 5. De acordo com funcionários, os presos se recusaram a entregar o aparelho e atearam fogo em colchões. Oito presidiários foram hospitalizados. Três sofreram queimaduras de terceiro grau. Todos foram transferidos para a vizinha P1 de Presidente Venceslau.