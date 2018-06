Governo do Acre reforça segurança em Rio Branco após ataques a ônibus

SÃO PAULO - Vinte e nove pessoas foram presas neste domingo, 6, por participação em incêndios criminosos a ônibus em Rio Branco, no Acre. Pelo menos quatro coletivos foram destruídos na madrugada de sábado para domingo. Ninguém ficou ferido.

Para evitar novas ocorrências, a segurança em Rio Branco foi reforçada e 23 líderes de facções criminosas foram postos em isolamento durante o domingo, dia de visitas.

Na madrugada desta segunda-feira, 7, houve outras três tentativas de incendiar veículos em cidades do interior do estado, mas as ações foram impedidas pela polícia.

O secretário de Segurança Pública, Emylson Farias, afirma que os ataques são uma reação de bandidos à instalação de bloqueadores de celular nas unidades prisionais da capital acriana, há cerca de um mês.

"Esse evento ocorreu em razão, obviamente, da instalação de bloqueadores de celulares. Nós, de maneira nenhuma, vamos reduzir a intensidade dos bloqueadores. Pelo contrário, pretendemos aumentar", disse ele.

De acordo com Farias, o bloqueador cria um campo magnético sobre o presídio, impedindo qualquer comunicação, via celular, com o mundo externo. O secretário disse ainda que esta é a medida mais dura adotada pelo Estado contra o crime organizado, nos últimos dez anos.

"No raio em que está situado o presídio nenhum celular faz contato nem via SMS, nem WhatsApp, nem ligando pra nenhum outro celular no meio exterior. Isso (presídio) pra nós é o escritório do crime. É de onde partem as principais ordens de execução, roubo, furto, para os demais delitos que ocorrem tanto no estado do Acre quanto no estado brasileiro'', disse.

Por causa das ocorrências, a circulação de ônibus ficou reduzida na capital acriana durante o fim de semana, mas, de acordo com o secretário, toda a frota está transitando normalmente nesta segunda-feira.

O Acre tem cerca de 5,5 mil detentos e 80% da população carcerária do Estado está dividida em dois presídios na capital Rio branco./AGÊNCIA BRASIL