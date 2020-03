Governo do DF manda fechar o comércio e suspende cultos e missas a partir desta sexta-feira, 20

BRASÍLIA – O governo do Distrito Federal determinou nesta quinta-feira, 19, o fechamento de todos os comércios do Distrito Federal, por causa da pandemia do novo coronavírus, além de suspender cultos e missas de qualquer credo ou religião. Os únicos estabelecimentos que poderão seguir com as portas abertas na capital federal são supermercados, farmácias e padarias.

Os fechamentos passam a valer a partir desta sexta-feira, 20, e seguirão até 5 de abril. A proibição se estende aos bancos públicos e privados, com exceção de atendimentos referentes aos programas bancários destinados a aliviar as consequências econômicas do novo coronavírus, bem como os atendimentos de pessoas com doenças graves.

Com a decisão, a polícia passa a ter poder de fechar as portas de locais que descumprirem a decisão, que vale não apenas para Brasília, mas para a região de todo o Distrito Federal.

Em todos os estabelecimentos que se mantiverem abertos, recomenda-se a distância mínima de dois metros entre todas as pessoas.

Na quarta, 18, o governador do DF, Ibaneis Rocha, já havia anunciado o fechamento de parques, clubes, feiras e boates. O Distrito Federal foi o primeiro a decretar a paralisação de aulas escolares e eventos em todo o País.