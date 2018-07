Governo do ES decreta estado de calamidade pública O governo do Espírito Santo decretou estado de calamidade pública por 120 dias por causa da chuva, que ainda cai em muitos municípios. Somente esta manhã, a Defesa Civil recebeu cerca de 350 chamados, a maioria em locais onde há risco de deslizamento de terra. Mais de 2,7 mil pessoas estão desabrigadas. A região mais afetada é o interior. Hoje, chove pouco na região metropolitana de Vitória. A chuva começou na última sexta-feira. Ontem, o governo havia divulgado que 28 dos 78 municípios capixabas tinham sido atingidos. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a frente fria que está provocando o mau tempo, vinda do Sul do País, já está deixando o Espírito Santo. Para Vitória, o Inmet prevê pouca chuva para hoje. Nas serras e na região norte (principalmente no litoral) do Estado, a chuva deverá ser mais forte, informou o meteorologista Almerino Marinho.