Governo do PR extingue concessão de pedágio e assume o serviço O governo do Paraná decidiu encampar o pedágio no Estado. Com essa intervenção, que entra em vigor na próxima semana, o governo passará a administrar as praças de pedágio e determinar as tarifas. Desde a campanha, o governador Roberto Requião (PMDB) vinha prometendo que o valor do pedágio abaixaria ou esse sistema acabaria no Estado. Como as negociações vinham se arrastando e havia resistência das concessionárias para baixar os valores, o governo decidiu pela intervenção, assumindo ele mesmo o sistema. De acordo com uma nota do governo, divulgada pela assessoria de imprensa, as concessões se extinguem. As concessionárias não se pronunciaram por não terem sido notificadas oficialmente da decisão.