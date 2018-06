Governo do Rio dará bonificação de R$ 500 a policiais

SÃO PAULO - Os cerca de 43 mil policiais civis e militares, além de inspetores da Administração Penitenciária, do Rio de Janeiro, irão receber gratificação extraordinária de R$ 500. Segundo o Governo do Rio, o dinheiro é um prêmio pelas operações de combate ao tráfico realizadas pelos funcionários de segurança pública.

O Governo informou que o pagamento será depositado no dia 22 de dezembro. O decreto sobre o pagamento da gratificação extraordinária para os agentes de Segurança sai publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro amanhã, 7.