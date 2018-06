Governo do Rio decreta luto em memória das vítimas do desabamento

SÃO PAULO - O governador Sérgio Cabral decretou luto oficial de três dias no Estado em memória das vítimas fatais do desabamento ocorrido na cidade do Rio de Janeiro.

Na noite desta quarta-feira, 25, três prédios situados na Avenida 13 de Maio, no centro do Rio, desabaram por volta das 20h30. O decreto será publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 27.

Até o momento, quatro corpos foram resgatados do local do acidente. Três deles foram identificados por amigos e familiares. As vítimas são: Cornélio Ribeiro Lopes, de 73 anos, Celso Renato Cabral Filho, de 44, e Moisés Moraes da Silva.

A causa do acidente está sendo investigada. O Corpo de Bombeiros continua na região na tentativa de localizar outras vítimas.