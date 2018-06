Governo do Rio já registra 92 bueiros com alto risco de explosão

SÃO PAULO - A Prefeitura do Rio identificou na madrugada desta quarta-feira, 21, mais dois bueiros com alto risco de explosão, durante vistoria de 417 tampões. Os bueiros com risco foram localizados na Rua Sete de Setembro, no centro, e na praia de Botafogo, na zona sul da cidade, onde verificou-se a presença de gás.

Desde o início dos monitoramentos independentes da prefeitura foram encontrados 92 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light, de energia elétrica, e CEG, distribuidora de gás. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo imediato pelas concessionárias.

Ao todo, foram vistoriados 6.271 bueiros na cidade. O monitoramento começou em agosto, após diversas explosões de bueiros, inclusive com feridos, terem sido registradas na cidade ao longo do primeiro semestre, e terá duração de seis meses.