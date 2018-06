Governo do Rio quer comprar o 6º helicóptero Além de ter dobrado seus gastos com o fretamento de jatos executivos, o governo do Rio abriu concorrência para comprar um novo helicóptero - o sexto da frota usada por suas principais autoridades. A nova aeronave, com valor máximo de R$ 18,2 milhões, será usada para os deslocamentos do governador Sérgio Cabral (PMDB) e do vice Luiz Fernando Pezão. O governo conta com cinco helicópteros em sua frota.