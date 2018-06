Governo do RN apresenta proposta para dar fim à greve dos policiais e bombeiros

NATAL - No início da tarde desta terça-feira, 22, o procurador geral do Estado do Rio Grande do Norte, Miguel Josino, apresentou proposta do Executivo para tentar acabar com a greve dos policiais militares e bombeiros, deflagrada nesta manhã.

O Governo garantiu que até o dia 1º de maio enviará para Assembleia Legislativa o projeto de lei para promoção dos praças da Polícia Militar. Além disso, o Executivo também garantiu que dará encaminhamento aos outros pontos da reivindicação, como o aumento de 56,7% do subsídio.

Os representantes da Associação dos Cabos e Soldados apresenta na tarde desta terça a proposta para a categoria, que se encontra acampada no Centro Administrativo, onde está localizado o gabinete da governadora Rosalba Ciarlini (DEM).

No protesto, os policiais estampam cartazes escritos em inglês fazendo referência à Copa do Mundo e afirmando que se a categoria não tiver as reivindicações atendidas não trabalhará durante o Mundial. A associação dos praças estima que mais de 3 mil homens paralisaram suas atividades nesta terça.