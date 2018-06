Governo é investigado por fraude em licitação O Ministério Público Estadual pediu a instauração de inquérito policial para investigar se houve fraudes em licitações de compra de caminhões e máquinas agrícolas no Programa Mato Grosso 100, do governo do Estado, entregues às prefeituras pelo então governador Blairo Maggi (foto) em fevereiro. O inquérito deve apurar também a falta de recolhimento do ICMS. Em nota, a Secretaria de Comunicação do governo diz que Maggi teria determinado as investigações e que R$ 6 milhões já teriam sido recolhidos aos cofres estaduais.