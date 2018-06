Governo espanhol alerta cidadãos sobre recepção no Brasil

O Ministério dos Assuntos Exteriores da Espanha advertiu a seus cidadãos que, com a chegada da Semana Santa, viajar para o Brasil pode se tornar um calvário. O jornal 'El País' alerta seus eleitores que as autoridades brasileiras estão aplicando com mais rigor os controles de imigração. Em 73 dias, Espanha veta 1/3 do total barrado em 2007 Ação contra brasileiros é inaceitável, diz Genro Viajar à Espanha virou pesadelo para brasileiros, diz jornal "Recomendamos que, antes da viagem, os viajantes se informem na Embaixada e nos Consulados deste país na Espanha sobre os requisitos necessários para entrar em território brasileiro", diz a nota do governo espanhol em sua página na internet. O jornal destaca que os espanhóis estão sendo separados do resto dos estrangeiros e submetidos a controles restritos nos aeroportos brasileiros. A ausência de reserva de hotel, diz o jornal, é motivo suficiente para que os cidadãos sejam barrados. Mesmo com o comunicado na internet, as agências de viagem afirmam que ainda não foram informadas sobre as dificuldades no Brasil e a necessidade de repassar o comunicado. O 'El País' cita que a relação entre os países se estremeceu desde que inúmeros brasileiros relataram às autoridades casos de maus tratos e recusa no aeroporto de Barajas, em Madri. "Embora o governo de Luiz Inácio Lula da Silva negue classificar de represália o ato contra os espanhóis, o certo é que a atitude para com eles foi endurecida", diz a reportagem. De acordo com o jornal, o Ministério do Interior espanhol está surpreso com a atitude do Brasil. "Continuamos aplicando as mesmas regras", disse um porta-voz do governo. O Ministério do Interior afirma que dos 24.355 estrangeiros impedidos de entrar no país em 2007, "só" 3.083 eram brasileiros. O governo admite que mais brasileiros foram barrados neste ano, "mas isso se deve ao fato de terem chegado muito mais", argumentou o porta-voz. Em janeiro deste ano, segundo o governo espanhol, 13.722 brasileiros entraram no país e 428 foram barrados. O 'El País' diz que o aumento do número de chegada de brasileiros na Espanha colocam as autoridades em alerta devido ao problema da imigração ilegal, uma vez que cidadãos brasileiros não necessitam de visto prévio.