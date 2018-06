Governo espera decisão sobre extradição de Cacciola para julho O governo brasileiro espera para o mês que vem uma decisão do príncipe Albert, de Mônaco, sobre a extradição do ex-banqueiro Salvatore Cacciola, que nesta quarta-feira teve recurso contra medida rejeitado. Com a recusa da apelação, apresentada contra parecer da Procuradoria do principado favorável a sua volta ao Brasil, ficam esgotadas as instâncias às quais os advogados do ex-dono do Banco Marka podem recorrer dentro de Mônaco. A assessoria do Ministério da Justiça, no entanto, afirmou já ter informações de que a defesa do ex-banqueiro entrou com uma apelação junto à Corte de Direitos Humanos da Europa. "É mais um duro golpe contra a impunidade e um sinal de que a Justiça está ao alcance de todos", disse o secretário Nacional da Justiça, Romeu Tuma Júnior, em nota divulgada pelo ministério, que prevê a decisão do príncipe para o mês que vem. Em abril, quando a Procuradoria de Mônaco decidiu favoravelmente à extradição de Cacciola, o ministro da Justiça, Tarso Genro, disse que o governo estará pronto para trazer o ex-banqueiro de volta ao país dois dias após a deliberação do príncipe, que nunca tomou uma decisão contrária ao parecer da Procuradoria. Cacciola foi condenado a 13 anos de prisão pela Justiça brasileira por crimes financeiros. Foragido desde 2000, ele foi preso pela polícia de Mônaco em setembro do ano passado. O escândalo financeiro envolvendo Cacciola ocorreu em 1999, durante o processo de desvalorização do real, quando o Banco Central socorreu os bancos Marka e FonteCindam com 1,6 bilhão de reais. O BC justificou na época a ajuda a esses bancos como uma medida para evitar o que classificou de risco sistêmico para o mercado financeiro do país. (Reportagem de Eduardo Simões)