Governo espera vacinar 17 milhões de crianças contra pólio O governador Geraldo Alckmin participou, no Lar Batista de Crianças, da abertura da segunda fase da Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, que ocorreu hoje em todo o Estado de São Paulo. Na capital, 1.104 postos foram destinados à vacinação, com atendimento das 8 às 17h. O governo espera atender 17 milhões de crianças menores de 5 anos. No total estão sendo distribuídas cerca de 5,5 milhões de doses da vacina Sabin. Desde 1989, o Brasil não registra casos de paralisia infantil, mas realiza a campanha duas vezes por ano para evitar a reintrodução no País do vírus que causa a doença.