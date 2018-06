Governo estadual enaltece merenda própria no Twitter Um orgulho para o governo do Estado. Assim é classificada a merenda servida pelo Departamento de Suprimento Escolar (DSE) pelo governo de São Paulo no site de comunicação Twitter. Na página virtual, o governador José Serra e muitos de seus assessores se dedicam a responder às dúvidas de contribuintes, eleitores e moradores de São Paulo sobre programas mantidos pelo governo e planos de obras. No dia 22 de junho, às 8h16, ficou registrado que a "merenda de São Paulo está cada vez melhor". "São gastos R$ 170 milhões (são R$ 202 milhões no Orçamento de 2009) por ano em verdadeiras refeições." O Twitter do governo registrou ainda que "os alunos da rede estadual têm um cardápio equilibrado, com arroz, feijão, macarrão, frutas, verduras, legumes, refresco e outras coisas". Mais tarde, ali está a explicação de que o governo estadual atende 22 cidades "onde a merenda não está a cargo das prefeituras, isto é, 42% dos alunos do ensino fundamental". O endereço usado para os elogios à merenda foi o twitter.com/governosp. Nele aparece, por exemplo, José Serra explicando que a duplicação da Rodovia Raposo Tavares está em fase de estudo do impacto ambiental. Há ainda informações sobre os programas gratuitos do Hospital das Clínicas de São Paulo que combatem desde a depressão até o vício em games ou que as arrecadações para a campanha do agasalho vão até julho.