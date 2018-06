Governo faz articulação para derrubar propostas

Aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho, os projetos propõem reintegrar 55 mil servidores públicos que optaram em pedir demissão dentro do Programa de Desligamento Voluntário, conhecido por PDV, conforme noticiado ontem pelo Estado. Na forma de indenização, os salários dos servidores que aderiram ao plano foram multiplicados, seguindo regra na qual quanto mais tempo no serviço público maior o incentivo. Um servidor com 24 anos de trabalho, por exemplo, teve direito a R$ 34.375 por cada R$ 1 mil de remuneração.

"A avaliação preliminar é que o projeto não respeita a Constituição, a Lei de Diretrizes Orçamentárias nem o Orçamento da União. A primeira visão me mostra inadequação financeira e orçamentária. Vou ainda examinar o projeto em detalhe", afirmou Madeira. Se a Comissão de Finanças rejeitar, a proposta será arquivada. Nesse caso, os interessados em aprová-la terão de entrar com recurso para que o projeto continue tramitando.

Concurso. O presidente da comissão considerou que a demissão foi ato voluntário com o fim do vínculo entre o servidor e a administração pública. "Se querem retornar ao serviço público, devem prestar concurso novamente. É a única forma. Qualquer outra fere o princípio republicano", afirmou Pepe Vargas.

O relator do projeto da Comissão do Trabalho, Sebastião Bala Rocha (PDT-AP), defende a proposta com o argumento de que os servidores foram coagidos a aderir ao plano "ao ponto de, desesperados, optarem entre o suicídio e a demissão". Ele e o autor do projeto, deputado Leonardo Piccini (PMDB-RJ), consideram que o governo não forneceu os empréstimos e o treinamento prometidos para quem optasse pela demissão.