Governo federal disponibiliza R$ 90 milhões para regiões atingidas por chuvas

BRASÍLIA - O governo federal montou um plano de ação para auxiliar famílias afetadas pelas fortes chuvas que atingem as Regiões Sudeste e Centro-Oeste e tem R$ 90 milhões disponíveis para liberação imediata aos municípios. O objetivo é apoiar as prefeituras na limpeza de vias e na reconstrução de estruturas danificadas. As iniciativas envolvem desde o envio de medicamentos até a antecipação de benefícios sociais nas cidades mais atingidas.

O Ministério da Saúde enviou ao Espírito Santo kits de medicamentos e insumos estratégicos para apoiar a Secretaria Estadual de Saúde. Também foram despachados 20 mil frascos de hipoclorito de sódio 2,5%, usados no tratamento caseiro de água, para deixá-la própria ao consumo humano.

Representantes do governo federal estiveram nos locais atingidos desde o último fim de semana para auxiliar as equipes locais nas ações de socorro, assistência e no dimensionamento dos anos para a elaboração do plano de ação.

O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, esteve neste domingo, 26, nas localidades mais afetadas em Minas Gerais acompanhado do governador Romeu Zema (Novo). À tarde, ele acompanha os trabalhos no Espírito Santo. Os dois são os Estados mais atingidos, embora o alerta de chuvas valha também para Bahia, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal.

"É essencial preparar as cidades", disse Canuto, em entrevista coletiva em Belo Horizonte. Segundo ele, o objetivo "é não deixar que os papéis atrapalhem neste momento".

O governo federal já reconheceu de forma sumária (quando o quadro é tão crítico que a própria União toma a iniciativa de agir) situação de calamidade pública em quatro municípios do Espírito Santo: Iconha, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Alfredo Chaves. Também foi decretada situação de emergência em Belo Horizonte e Contagem.

Nas quatro cidades capixabas, o Ministério da Cidadania já decidiu pela liberação do pagamento a beneficiários do Bolsa Família já no primeiro dia de repasses em janeiro e fevereiro. Também haverá liberação ao beneficiário sem documentação, desde que haja declaração assinada pelo gestor municipal do programa.

Quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda, também receberão o pagamento de fevereiro no primeiro dia do calendário (19 de fevereiro).

O cenário emergencial garante aos Estados mais afetados a concessão de recursos federais para a execução de planos de ação para assistência e reconstrução de estruturas danificadas. As verbas, contudo, ainda não foram definidas e dependem da conclusão dos planos de cada município. Belo Horizonte, de plano mais adiantado até então, deve conseguir a liberação do recurso já nos próximos dias.

A Operação Chuvas de Verão 2020 mobiliza seis pastas do governo, além de órgãos de trânsito e meteorologia.

Alertas em barragens

O Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) já emitiu ao menos nove alertas desde o dia 18 sobre ocorrências em barragens de rejeitos de mineração ou de geração de energia elétrica.

Um deles foi disparado na barragem Sul Inferior, da Vale, na cidade mineira de Barão de Cocais. As fortes chuvas fizeram a empresa elevar o nível de alerta de 1 para 2, em uma escala que vai até 3. A elevação implicaria a necessidade de retirada das pessoas de zonas mais próximas, mas isso já foi feito em fevereiro de 2019 por problemas em outra barragem da região.

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, foi acionado o Grupo de Segurança de Barragens, para articulação e monitoramento de situações emergenciais em barragens pela equipe de representantes das agências reguladoras federais. /COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL