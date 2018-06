Governo federal diz que pode ajudar o Rio de Janeiro O governo federal avisou, por meio do porta voz da Presidência da República, André Singer, que está pronto para ajudar o Rio de Janeiro na questão dos ataques, por assaltantes, de banhistas na praia do Leblon. Segundo Singer, o governo "está à disposição, como sempre esteve não só do Rio mas de todos os outros Estados, para ajudar nas tarefas de manutenção da ordem pública"