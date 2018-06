Governo Federal monitora todos os Estados para evitar motins

VITÓRIA - O governo federal afirmou que está monitorando a movimentação em todos os Estados para evitar possíveis motins de policiais militares como o que levou o caos ao Espírito Santo. O foco de maior atenção é o Rio de Janeiro, onde 29 unidades da PM registram manifestações neste sábado.

“Estamos acompanhando mais de perto o Rio de Janeiro. Agora mesmo (meio da tarde) eu recebi a informação de que 97% do efetivo está na rua. Então o Rio de Janeiro está sob controle”, garantiu o ministro da Defesa, Raul Jungmann (PPS).

Ele disse, contudo, que o governo federal está preparado caso a situação se agrave. “Nós temos prontidão para qualquer eventualidade no caso do Rio de Janeiro e também em São Paulo. Sorte que lá a situação está sendo acompanhada e se encontra sob controle”, afirmou.

O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Etchegoyen, disse que a Abin está acompanhando a situação de todos os estados. “O GSI acompanha todo o cenário nacional através da Agência Brasileira de Inteligência. Ela tem monitorado, e nós não temos em nenhum outro estado a gravidade que se apresenta aqui no Espírito Santo”, assegurou. “Na medida em que movimentos se agravarem ou não nós vamos nos preocupar. Por enquanto a preocupação está concentrada no Espírito Santo.”

ENTENDA A CRISE NO ESPÍRITO SANTO

Familiares e amigos de policiais militares no Espírito Santo começaram, na noite de sexta-feira, 3, a fazer manifestações impedindo a saída das viaturas para as ruas e afetando a segurança dos municípios. Sem reajuste há quatro anos, os PMs reivindicam aumento salarial e melhores condições de trabalho.

O motim dos policiais levou a uma onda de homicídios e ataques a lojas. Com medo, a população passou a evitar sair de casa e donos de estabelecimentos fecharam as portas. Os capixabas já estocam comida.

Na segunda-feira, 6, a prefeitura de Vitória suspendeu o funcionamento das escolas municipais e de unidades de saúde.

Também na segunda, o governo federal autorizou o envio da Força Nacional e das Forças Armadas para reforçar o policiamento nas ruas de cidades do Espírito Santo. Apesar do reforço, o clima de tensão se manteve no Estado.

A morte de um policial civil na noite de terça-feira, 7, motivou uma paralisação da categoria na quarta, agravando ainda mais a crise de segurança no Espírito Santo.

Após o fracasso nas negociações com policiais militares do Espírito Santo, o governo capixaba decidiu endurecer com os PMs e com as mulheres líderes do motim. No total, 703 policiais militares já foram indiciados por crime de revolta.