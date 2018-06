Governo festeja: gesto obsceno O Palácio do Planalto recebeu com alívio a notícia de que a tragédia com o vôo 3054 pode ter sido provocada por um problema técnico no Airbus da TAM - e não pela pista molhada do congestionado aeroporto de Congonhas. O assessor de Assuntos Internacional da Presidência, ministro Marco Aurélio García, chegou a festejar a notícia com um gesto obsceno, quando assistia, no gabinete dele, ontem à noite, ao Jornal Nacional. No momento em que o âncora Willian Bonner dava a informação sobre os problemas como reverso, García ajeitou os óculos e bateu a mão direita aberta sobre a mão esquerda fechada três vezes. Essa imagem, exibida pelo Jornal da Globo, foi captada por um cinegrafista da emissora no gabinete do assessor, no 3.º andar do Palácio do Planalto. Ao lado de García estava um subordinado, que também fez gestos obscenos de satisfação com a notícia. Desde terça-feira, o Planalto apostava que o acidente de Congonhas não havia ocorrido por causa de problemas na pista. Assessores da Presidência diziam que havia a hipótese de falha mecânica ou humana. A imagem da comemoração de García não mostra o aparelho de TV em que ele via o noticiário, mas coincide com o horário em que o Jornal Nacional estava no ar - e Bonner dava a informação dos problemas técnicos com o avião da TAM.