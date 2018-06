Governo francês desmente Lula sobre indenizações do Voo 447

Galeria de fotos: buscas do Voo 447

Diplomatas que estiveram no almoço entre os dois presidentes, realizado na casa da embaixadora do Brasil na ONU, Maria Nazareth Farani Azevedo, disseram que Lula e Sarkozy passaram pelo menos 15 minutos falando exclusivamente do acidente. O governo francês pediu ao Palácio do Planalto que nenhum jornalista fosse autorizado a se aproximar da residência onde ocorria o encontro e não quer dar declarações à imprensa, ou divulgar comunicado.

Mas Lula entrou em detalhes da conversa, em sua conferência de imprensa. "Conversei com o presidente Sarkozy sobre o avião. Ele agradeceu o trabalho rigoroso das Forças Armadas, da Aeronáutica e da Marinha e a dedicação do Brasil. Ele mandou um submarino nuclear que está fazendo as investigações", disse Lula. O assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia, também confirmou que Sarkozy prometeu que a França se encarregaria de todas as indenizações. "Isso foi dito por Sarkozy", afirmou Garcia.