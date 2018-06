Governo investiga vazamento de fotos de presos

Em nota oficial, o governo disse que vai "punir os culpados".

Entre as seis fotos divulgadas, com os presos aparecendo sem camisa e segurando placas de identificação, estão os principais dirigentes do Ministério do Turismo envolvidos no escândalo.

O ministro da Justiça, José Eduardo Martins Cardozo, enviou ofício ao Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) providências sobre o vazamento. A presidente Dilma Rousseff considerou "inaceitável" a divulgação de fotos. Na sexta-feira, o ministro Cézar Peluso, que preside o STF e o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), encaminhou a denúncia ao Ministério Publico, ao governo estadual e à Vara de Execuções de Macapá.

Ao deixar o presídio, o ex-deputado Colbert Martins (PMDB), exposto numa das fotos, lamentou o episódio.

A Penitenciária de Macapá informou que todos os presos pela Operação Voucher já foram libertados.