Governo lança campanha contra exploração sexual de crianças Com o slogan "Unidos contra a exploração sexual de crianças e adolescentes - entre para este bloco", o governo vai lançar nesta terça-feira a Campanha de Prevenção à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, com o objetivo de combater a exploração sexual infanto-juvenil no País no período do carnaval. A peça publicitária terá divulgação em sete cidades brasileiras durante todos os dias de folia. Desenvolvida pelo Ministério do Turismo e a Secretaria Especial dos Direitos Humanos (SEDH), a campanha será lançada, às 11 horas, em Recife. Vão Participar da cerimônia o ministro Walfrido dos Mares Guia, do Turismo, e Paulo Vannuchi, secretário especial dos Direitos Humanos. A campanha será veiculada em Recife, no Rio de Janeiro, em Olinda, São Paulo, Fortaleza, Salvador e Florianópolis. Na capital pernambucana, 55 postos da prefeitura vão distribuir abanadores e folhetos aos turistas e à população com mensagens da campanha.