Governo lançará programa para crianças do Bolsa Família, diz ministro

BRASÍLIA - O ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, disse que o governo do presidente em exercício, Michel Temer, lançará em agosto um programa que atenderá semanalmente cerca de 4 milhões de crianças de zero a três anos de idade contempladas pelo Bolsa Família.

"No início da vida é o período em que se desenvolvem as competências humanas. Queremos uma criança com melhor escolaridade e com renda maior que seus pais", afirmou o ministro nesta quarta-feira, 13, depois de participar da posse do novo presidente do INSS, Leonardo Gadelha.

O programa prevê que gestantes e crianças das 14 milhões de famílias que recebem o benefício sejam acompanhadas toda semana por visitadores capacitados. Os visitadores terão formação em pedagogia, assistência social e enfermagem, e devem ser treinados pelo governo federal para fazer o atendimento. "A visita familiar resolve uma série de problemas, principalmente os que afetam as crianças", afirmou.

A estimativa é que o programa comece com 10% dos beneficiários do Bolsa Família neste ano, aumente para a metade no ano que vem e atinja a totalidade em 2018.

Terra disse que o governo Temer fez "das tripas o coração" para garantir o reajuste de 12,5% no valor do benefício. Mas que o Bolsa Família não pode ser uma "opção de vida". Para incentivar a "emancipação" dessas famílias, o governo federal pensa em dar um "prêmio" para os prefeitos que conseguirem aumentar o número de pessoas que deixam o programa. A medida foi antecipada pela Coluna do Estadão.