Governo leiloa em 22 de dezembro aeroportos de SP e DF

A expectativa de Bittencourt é que os editais dos leilões sejam publicados até 7 de novembro e que as concessões sejam transmitidas aos vencedores em fevereiro.

Os vencedores das concessões deverão investir 2,6 bilhões de reais até 2014, acrescentou.

Segundo o ministro, as privatizações não deverão levar a aumento de tarifas aeroportuárias.

A concessão dos terminais à iniciativa privada é a aposta do governo para viabilizar os investimentos necessários para adaptar os aeroportos para o crescimento da demanda e para a Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas de 2016.

Os investidores privados terão participação de até 51 por cento nas Sociedades de Propósito Específico (SPEs) que serão criadas para as privatizações. A Infraero, estatal que atualmente administra os aeroportos brasileiro, terá fatia de até 49 por cento.

Antes do leilão dos dois aeroportos paulistas e do terminal de Brasília, o governo vai promover a concessão do futuro aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, em 22 de agosto, como forma de preparação para a vendas dos aeroportos maiores no fim do ano.

O aeroporto potiguar será o primeiro do Brasil a ser concedido à iniciativa privada, com lance mínimo de 51,7 milhões de reais. O vencedor terá a concessão do aeroporto por 25 anos e três anos para construir os terminais.

(Por Leonardo Goy)