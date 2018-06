Governo libera mais R$ 8 milhões para cidades do NE atingidas pelas enchentes

BRASÍLIA - O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) liberou nesta R$ 8 milhões para reestruturar a rede de proteção social nos municípios atingidos pelas chuvas no Nordeste. Desta quantia, R$ 3,7 milhões serão destinados para Alagoas e R$ 4,3 milhões para Pernambuco. Os recursos devem estar disponíveis para os prefeitos na próxima segunda-feira, 5.

Ministro em exercício, Rômulo Paes se reuniu na manhã de hoje em Recife com o governador do estado, Eduardo Campos. Ficou acertado que os recursos serão distribuídos entre 52 municípios, considerando a proporção entre desabrigados e desalojados e a população total. Barreiros (PE), que tem quase 70% da população desalojada ou desabrigada, receberá o maior repasse, de R$ 780 mil.

Outra medida anunciada é a antecipação do pagamento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em 39 cidades, além do Índice de Gestão Descentralizada referente aos meses de maio, junho e julho. Esses recursos auxiliam os municípios na identificação e no atendimento dos beneficiárias do programa Bolsa Família. O BPC dá um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência.

Durante a tarde, o ministro se reúne com prefeitos e secretários de Assistência Social, em Palmares (PE). De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, subiu de 34 para 37 o número de mortos em Alagoas. Com isso, 57 pessoas já morreram em consequência das enchentes que atingiram Alagoas e Pernambuco.