Governo libera R$ 1,1 mi a cidades atingidas pela chuva no CE

O governo do Ceará vai liberar mais R$ 1,1 milhão para beneficiar mais cinco municípios que contam com mais de 200 pessoas atingidas pelas intensas chuvas que vêm ocorrendo no Estado. O dinheiro beneficiará Acaraú, Itarema, Marco e Pacujá, na Região Norte, e Quixeramobim, no Sertão Central.

O governador Cid Gomes já havia anunciado, na última quinta-feira, recursos da ordem de R$ 1,2 milhão, provenientes do Estado, para os municípios Bela Cruz, Santana do Acaraú, Itapajé, Granja e Sobral, na Região Norte, atingidos pelas enchentes

Segundo o governo, todos os R$ 2,3 milhões serão liberados de forma emergencial com o objetivo de minimizar os estragos ocasionados pelas enchentes. O municípios de Marco e Quixeramobim receberão R$ 300 mil cada um. Pacujá e Itarema serão beneficiados, cada um, com R$ 200 mil, e Acaraú receberá com R$ 100 mil. Segundo o governador, a verba deve ser utilizada na compra de cobertores, cestas básicas, medicamentos e produtos de primeira necessidade.

A cidade de Bela Cruz é uma das cidades que mais vem sofrendo com o período chuvoso no Ceará. Para a localidade, que conta com 3.500 desabrigados, foram liberados R$ 300 mil. O município de Santana do Acaraú, que conta com 1.200 pessoas desabrigadas e mais de 2.000 afetadas pelas chuvas, recebeu também R$ 300 mil, assim como a cidade de Sobral. Para Itapajé, foram liberados R$ 100 mil e para Granja, R$ 200 mil.