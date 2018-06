Governo libera R$ 200 mi para ações emergenciais no Rio

A assessoria de imprensa da Casa Civil informou, na manhã desta quinta-feira, 8, que o governo liberou R$ 200 milhões para ações emergenciais nas áreas atingidas pelas enchentes no Rio de Janeiro, que deverão ser comandadas pelo Ministério da Integração Nacional.

Em nota divulgada há pouco, o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), também informou que o governo federal liberou o dinheiro para as obras. Segundo a nota, o ministro da Integração Nacional, João Reis Santana Filho, prometeu a liberação imediata dos recursos em conversa por telefone com o governador na manhã de hoje. Do total, R$ 90 milhões serão destinados à capital e outros R$ 110 milhões serão aplicados em Niterói, São Gonçalo e outras cidades do Grande Rio atingidas pelas chuvas.

Em reunião hoje no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), os ministros da Casa Civil, Erenice Guerra, Paulo Bernardo, do Planejamento,e João Santanna, da Integração Nacional, analisaram a situação do Rio de Janeiro e definiram as primeiras ações. O governo estadual e a prefeitura do Rio solicitaram um total de R$ 370 milhões.

O governo federal também enviará 50 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e 52 kits de emergência para atender 75 mil desabrigados. Por meio de sua assessoria, Erenice Guerra disse que todas as demandas estão sendo analisadas e que o governo também avalia os estragos causados pelas chuvas na madrugada de hoje em Niterói (RJ).

Texto atualizado às 13h10.