Governo libera R$ 57 mi para vítimas de desastres naturais O Ministério da Integração Nacional informou na tarde desta sexta-feira, 5, que o governo federal irá liberar R$ 57 milhões para ser aplicado em ações de socorro às vítimas de desastres naturais. A reabertura de crédito será publicada em edição extra do Diário Oficial da União. Do total da verba, R$ 40 milhões serão destinados para atender às vítimas dos desastres provocados pelas chuvas, que vem atingindo principalmente o Sudeste do País. A Secretaria Nacional de Defesa Civil está aguardando a avaliação dos danos por parte dos estados e municípios afetados para prestar a ajuda que for necessária. Já R$ 17 milhões serão destinados para a retomada de imediato da operação carro-pipa pelo Exército brasileiro e atenderá, inicialmente, 260 municípios de seis estados nordestinos assolados pela estiagem - Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Piauí.