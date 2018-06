Governo Lula se absteve em condenações

No caso do Irã, especificamente, o Brasil sistematicamente se abstém diante de resoluções da ONU sobre a questão dos direitos humanos. A única exceção foi um voto contrário ao governo iraniano em 2003 - o único nos últimos nove anos. Em outubro e dezembro do ano passado, por exemplo, o Brasil voltou a se abster.

Antes de assumir a Presidência da República, a petista Dilma Rousseff declarou que seu governo não ficaria calado diante de violações aos direitos humanos e criticou a posição do ex-chanceler Celso Amorim em uma votação sobre o Irã. Além disso, deu ordens para que fosse feita uma revisão da política externa.

Para os críticos, a decisão de não atacar foi uma postura deliberada do Itamaraty para ganhar o apoio para uma eventual votação para escolher novos membros do Conselho de Segurança da ONU. O problema é que, no caminho, deixou vários governos chocados com as decisões tomadas em Brasília.