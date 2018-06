Governo Lula tentou tirar guerrilha da agenda O governo Lula teve oito anos para evitar a condenação do Brasil na OEA pelas mortes no Araguaia. Desde que parentes de vítimas do Exército entraram com petição na OEA há 15 anos, o Estado deixou na gaveta os principais pedidos das famílias. Ao não esclarecer as mortes, o Planalto avaliou ter compensado queixas dos quartéis pela falta de investimentos.