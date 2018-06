''Governo maltrata PT'', diz deputado O secretário de Comunicação do PT, André Vargas (PR), disse ontem que "o PT está sendo muito maltratado pelo governo", ao contrário do PMDB. "O PMDB pôs o Geddel (Vieira Lima, ex-ministro) na Caixa. Nós não conseguimos nomear o Paulo Rocha (ex-líder do PT e réu no processo do mensalão) nem o Vignatti (ex-deputado catarinense)", lamentou Vargas.