A falta de empenho em combater a corrupção é apontada como uma das principais causas da avaliação negativa do atual governo. Pesquisa encomendada pela Secretaria de Comunicação da Presidência, divulgada ontem, indica que, entre os que consideram o desempenho do presidente Lula regular, ruim ou péssimo, 72,9% apontam a corrupção como a principal causa do descontentamento.